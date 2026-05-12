Fin de Telecanal: CNTV caduca concesiones por incumplimiento en cobertura digital

Telecanal se apaga para siempre luego de que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) acordara la caducidad total de sus concesiones digitales por no implementar la cobertura exigida por la Ley 20.750 dentro de los plazos legales que vencieron el 15 de abril de 2024.

Esta medida, que representa la sanción máxima legal, afecta a siete estaciones de libre recepción ubicadas en Santiago y la zona norte, incluyendo Arica, Antofagasta y La Serena. El organismo detalló que la empresa ya contaba con un historial de faltas que incluía "una sanción de amonestación en 2022 y una multa de 50 UTM en 2024 por las mismas causas".

En la Región Metropolitana, la estación tampoco inició los servicios de su segunda señal asignada por concurso público, cuyo plazo de puesta en marcha estaba "vencido desde el año 2023". A esto se sumó un informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que consignó que la empresa "no entregó oportunamente" la documentación financiera del cierre de 2025.

Respecto a la ejecución de la sanción, el organismo regulador fue enfático en señalar que "la vigencia de estas medidas no queda supeditada a la resolución de eventuales recursos de apelación que los concesionarios interpongan ante las Cortes de Apelaciones". Tras la notificación, el CNTV tiene 30 días para llamar a un nuevo concurso público y reasignar estas frecuencias.

El cierre definitivo se produce además tras la polémica por la retransmisión de contenidos de terceros, como la cadena estatal rusa Russia Today (RT). Sobre este punto, el Consejo constató formalmente que la empresa "incumplió las instrucciones ordenadas por el órgano regulador tras la sanción por retransmisiones de señales de terceros".

Aunque el CNTV desestimó aplicar nuevas multas por el caso de RT al dictarse ya la caducidad total, ratificó que la empresa desatendió sistemáticamente sus deberes.

Con esto, el espectro radioeléctrico será gestionado para asegurar "el cumplimiento de los estándares técnicos que garantizan el acceso de la ciudadanía a la televisión digital terrestre".