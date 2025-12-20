Fran García-Huidobro se sincera sobre su salida de Mega: "Se me hizo cuesta arriba"

La animadora Fran García-Huidobro reveló los motivos que la llevaron a renunciar a Mega, canal al que se integró en octubre de 2024.

En una íntima entrevista en "Only Fama", programa que condujo desde su debut hasta ahora, la Dama de Hierro reconoció que, al inicio del estelar de farándula, "la pasé muy mal. De hecho en ese momento yo pensé en renunciar, después de Viña", contó.

Asimismo, la también actriz explicó que se había vuelto "necesaria en otra área del canal, lo que me produce mucho orgullo, pero me trajo muchos problemas, que es el área reality".

"Hace años que no lo pasaba tan bien haciendo un programa de televisión, pero desgraciadamente ese programa -'El Internado'- se hace en otro país, entonces todo lo que se me venía en Mega era mucho trabajo, pero en Perú (...) Se me hizo muy cuesta arriba", añadió, señalando que no recibió otra oferta de parte de la estación del grupo Bethia.

Y añadió también que "me voy con pena, porque yo de verdad hice afecto acá, porque de alguna otra forma yo llegué a inaugurar esta área".

El último día de García-Huidobro en las pantallas de Mega será el próximo viernes 26 de diciembre. Posteriormente, la animadora se integrará a Chilevisión con nuevos proyectos televisivos.