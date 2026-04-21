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Tópicos: Magazine | Televisión

Francisca García-Huidobro ya tiene nuevo programa en Chilevisión tras su salida de "Fiebre de Baile"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz también conduce una renovada versión de "Primer Plano".

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Chilevisión anunció que la actriz Francisca García-Huidobro ya tiene proyecto televisivo tras su salida de "Fiebre de Baile".

La actual conductora de "Primer Plano" sumará a sus labores la coanimación de "Hay que decirlo", el programa vespertino que encabeza Eduardo de la Iglesia junto al panel estable compuesto por Renata Bravo, Eli de Caso y Pato Sotomayor.

Según adelantó el canal, García-Huidobro y este programa "continuarán abordando los temas más relevantes de la farándula y el espectáculo nacional".

Francisca García-Huidobro renunció a Mega a fines de 2025 y regresó a Chilevisión para animar "Primer Plano" junto a Julio César Rodríguez. Sin embargo, la abrupta salida del animador y director de programación dejó una serie de cambios al interior del canal.

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