Francisca García-Huidobro ya tiene nuevo programa en Chilevisión tras su salida de "Fiebre de Baile"
La actriz también conduce una renovada versión de "Primer Plano".
La actriz también conduce una renovada versión de "Primer Plano".
Chilevisión anunció que la actriz Francisca García-Huidobro ya tiene proyecto televisivo tras su salida de "Fiebre de Baile".
La actual conductora de "Primer Plano" sumará a sus labores la coanimación de "Hay que decirlo", el programa vespertino que encabeza Eduardo de la Iglesia junto al panel estable compuesto por Renata Bravo, Eli de Caso y Pato Sotomayor.
Según adelantó el canal, García-Huidobro y este programa "continuarán abordando los temas más relevantes de la farándula y el espectáculo nacional".
Francisca García-Huidobro renunció a Mega a fines de 2025 y regresó a Chilevisión para animar "Primer Plano" junto a Julio César Rodríguez. Sin embargo, la abrupta salida del animador y director de programación dejó una serie de cambios al interior del canal.