Francisca García-Huidobro ya tiene nuevo programa en Chilevisión tras su salida de "Fiebre de Baile"

Chilevisión anunció que la actriz Francisca García-Huidobro ya tiene proyecto televisivo tras su salida de "Fiebre de Baile".

La actual conductora de "Primer Plano" sumará a sus labores la coanimación de "Hay que decirlo", el programa vespertino que encabeza Eduardo de la Iglesia junto al panel estable compuesto por Renata Bravo, Eli de Caso y Pato Sotomayor.

Según adelantó el canal, García-Huidobro y este programa "continuarán abordando los temas más relevantes de la farándula y el espectáculo nacional".

Francisca García-Huidobro renunció a Mega a fines de 2025 y regresó a Chilevisión para animar "Primer Plano" junto a Julio César Rodríguez. Sin embargo, la abrupta salida del animador y director de programación dejó una serie de cambios al interior del canal.