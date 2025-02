Frankie Muniz critica a su personaje en "Malcolm": "Era el peor"

El actor Frankie Muniz lanzó una dura crítica contra su personaje en "Malcolm", serie que protagonizó entre los años 2000 y 2006.

Durante una reciente entrevista con la revista People, el intérprete abordó el desafío de retomar el papel para su esperado revival a casi dos décadas del fin de la sitcom- que llegará a Disney+ con cuatro nuevos episodios-, mencionando que había vuelto a ver el éxito de la cadena Fox junto a su esposa.

"Cuando terminamos un capítulo, ella me miró y me dijo: 'No estabas actuando para nada. Malcolm literalmente eres tú'. Y yo me quedé de: 'No sé cómo tomármelo, porque Malcolm apestaba'. Era el peor personaje de la serie", afirmó.

Si bien Muniz, de 39 años, reconoce "no amar" el rol que lo llevó al estrellato, sí está entusiasmado con la idea de "volver al set" junto a parte del elenco, incluyendo a sus padres televisivos Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois).

"Bryan Cranston y yo empezamos a hablarlo hace, literalmente, 10 años. Y fuimos trabajando en ello de a poco, hasta que por fin es una realidad", explicó el también piloto de carreras.

"Estoy muy emocionado. Tuve que hacer algunas lecturas de química. No puedo decirte junto a quiénes, pero son personajes nuevos que saldrían en la serie. Y fue muy raro volver y estar con Linwood Boomer, el creador, y Ken Kwapis, el director, y volver a esa mentalidad", cerró el actor.