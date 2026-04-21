José Antonio Neme pidió cambios en gabinete de Kast: "Errores de una torpeza tan grande"

El animador José Antonio Neme volvió a perder la paciencia y exigió cambios en el el gabinete del presidente José Antonio Kast.

Mientras abordaban el alza de robos en paraderos de la Región Metropolitana en el matinal "Mucho Gusto", el comunicador recordó que la ciudadanía eligió al mandatario debido a su promesa de reforzar la seguridad.

"La gente voto por ese tipo de secuencias. Entiendo que hayan aparecido guerras y el alza de la bencina, pero lo que se ve de afuera es que no conocemos el plan de seguridad de este gobierno", partió diciendo.

Neme cuestionó a ministras y exigió cambios

En este contexto, el conductor cuestionó la gestión del Ejecutivo y advirtió sobre la falta de claridad en las medidas adoptadas.

"Entiendo que el Presidente no quiera hacer cambios de gabinete tan luego, por evitarse un desaguisado ahora, pero también puede haber un desangre a mediano plazo si esto no se corrige a tiempo", planteó.

Asimismo, apuntó a problemas en el manejo comunicacional del Ejecutivo, señalando que "se necesita un ajuste en comunicaciones y no tiene que ver solamente con la señora Sedini y la señora Steinert, sino con cómo se está comunicando el Gobierno hacia la ciudadanía".

El animador también puso énfasis en la expectativa ciudadana frente al tema de seguridad: "Si tú llegas al poder con una promesa tan clara como la seguridad, no puedes cometer errores de esta magnitud, porque la gente está esperando resultados concretos".

En esa línea, insistió en la gravedad de la situación: "Los errores son de una torpeza tan grande que pueden ser irreparables en un año, sobre todo cuando hay una demanda tan fuerte por mayor seguridad".

Finalmente, reiteró sus críticas al manejo del tema, subrayando que "lo que uno ve desde afuera es que no hay una bajada clara del plan, y eso termina generando incertidumbre en la ciudadanía".