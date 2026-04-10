Julio César Rodríguez da luces sobre su futuro en televisión: "Es precisamente lo que me encanta"

Tras dejar Chilevisión, el periodista Julio César Rodríguez tendría definido su futuro en televisión.

Según reveló Juan Andrés Salfate, el comunicador estaría listo para integrarse a Mega, con tres proyectos en carpeta.

"Va a estar en un programa satélite del nuevo reality, Volverías con tu Ex 2", reveló el ufólogo, sumando que "tendrá un late, hecho a su medida".

Asimismo, Salfate señaló que "se viene con un cargo de 'Julio, ¿te parece esto que vamos a hacer? ¿Qué hacemos?'... Es como asesor creativo senior, frente a todos los movimientos del canal".

JC Rodríguez se refiere a su futuro laboral

En conversación con The Clinic, Rodríguez se refirió a su futuro laboral, aunque no confirmó el nombre de su nueva casa televisiva.

"Estoy a un paso de llegar a un medio importante de Chile que también es multiplataforma, y eso es precisamente lo que me encanta", aseguró.

Bajo esta línea, el comunicador añadió que "al medio al que llegue no solo lo haré como conductor de TV, sino también en un cargo que implique desarrollar las capacidades como ejecutivo que desarrollé en CHV. Donde llegue, lo haré pisando esas dos áreas".