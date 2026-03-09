Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión

Julio César Rodríguez sufrió estrepitosa caída durante programa en vivo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El periodista se encontraba conversando con "Hay que decirlo" al momento del bochornoso incidente.

Julio César Rodríguez sufrió estrepitosa caída durante programa en vivo
El periodista y animador Julio César Rodríguez protagonizó un bochornoso porrazo durante el programa "Hay que decirlo" de Canal 13.

El hecho ocurrió la tarde de este lunes, mientras el comunicador hablaba de su salida de Chilevisión con Nacho Pop. 

En este contexto, la figura televisiva estaba teniendo un coqueto intercambio de comentarios y bromas con Laura Prieto, su expareja, cuando el conductor de "Contigo en la mañana" perdió el equilibrio y sufrió una inesperada caída.

El incidente, que se viralizó rápidamente en redes sociales, provocó inmediatamente varias risas entre quienes se encontraban en el estudio así como quienes estaban en el lugar con Rodríguez. 

