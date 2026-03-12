Junior Playboy fue expulsado de "Fiebre de Baile" tras duro cruce con el jurado

El chico reality Junior Playboy fue expulsado de "Fiebre de Baile" luego de una tensa jornada en la que discutió fuertemente con el jurado.

Todo comenzó tras recibir el duro comentario de Francisca García-Huidobro, quien destrozó el trabajo que mostró este miércoles. "Estoy en un proceso de recuperación mental que no me permite interactuar con usted, según mi psiquiatra. No se sabe la coreografía, dobla la canción, literalmente le importa tres hectáreas", le dijo la "Dama de Hierro".

Al volver de la tanda comercial, la ex Mega denunció que fue encarada por Junior Playboy: "Viniste a hincharme las hueas", fue la frase que le dijo él a García-Huidobro.

Ante esa información Raquel Argandoña tomó la palabra y, en su calidad de presidenta del jurado, decidió la expulsión de Junior Playboy del programa.

"Señora Raquel recién me nombra, me da lo mismo... usted no es un ejemplo a seguir. Ella nunca me mencionó, eso es una falta de respeto. Ahora entiendo a la Naya Fácil, capaz el día de mañana venga a pedir disculpas después", reaccionó con molestia Junior Playboy.