Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.7°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión

Junior Playboy fue expulsado de "Fiebre de Baile" tras duro cruce con el jurado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chico reality encaró a Francisca García-Huidobro.

Junior Playboy fue expulsado de
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El chico reality Junior Playboy fue expulsado de "Fiebre de Baile" luego de una tensa jornada en la que discutió fuertemente con el jurado.

Todo comenzó tras recibir el duro comentario de Francisca García-Huidobro, quien destrozó el trabajo que mostró este miércoles. "Estoy en un proceso de recuperación mental que no me permite interactuar con usted, según mi psiquiatra. No se sabe la coreografía, dobla la canción, literalmente le importa tres hectáreas", le dijo la "Dama de Hierro".

Al volver de la tanda comercial, la ex Mega denunció que fue encarada por Junior Playboy: "Viniste a hincharme las hueas", fue la frase que le dijo él a García-Huidobro.

Ante esa información Raquel Argandoña tomó la palabra y, en su calidad de presidenta del jurado, decidió la expulsión de Junior Playboy del programa.

"Señora Raquel recién me nombra, me da lo mismo... usted no es un ejemplo a seguir. Ella nunca me mencionó, eso es una falta de respeto. Ahora entiendo a la Naya Fácil, capaz el día de mañana venga a pedir disculpas después", reaccionó con molestia Junior Playboy.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada