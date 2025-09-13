"Kenita" Larraín anticipó quién será el próximo Presidente de Chile

En el capítulo de este viernes de Only Fama, la exmodelo y numeróloga María Eugenia "Kenita" Larraín reveló quién será el próximo Presidente de Chile.

En el espacio de farándula de Mega, Larraín fue consultada sobre las elecciones presidenciales y lo que dicen los números sobre su resultado.

"Estuve mirando la numerología de todos los candidatos, a ver quién tenía más probabilidades, porque finalmente esto no es adivinación, es proyección numérica. Analizo la fecha en que es la votación, los ciclos en los que están los distintos candidatos y desde ahí, tengo una postura", partió diciendo.

Larraín anotó el nombre en una pizarra y no la mostró a los invitados ni a la cámara, y afirmó que el postulante iba a poder triunfar en las urnas "por los números que tiene, porque son números súper potentes".

"Ahora, esto no va a estar exento de una polémica, de algo que va a salir a la luz seguramente, y va a ser súper fuerte (...) va a tener que salir jugando y jugando bien", expresó la numeróloga.

"Pero si pasa esta barrera", agregó Larraín, "va a ganar, porque está disponible y creo que dependiendo de cómo se manejen estas situaciones que va a salir a la luz, es cómo él se va a ganar a la gente y va a estar más cercano y podría ganar".

"Esto no tiene que ver con una inclinación política mía, esto yo lo veo a través de los números. Dependiendo de cómo maneje la situación que va a salir, se va a determinar si gana en la primera vuelta o pasa a la segunda. Pero lo más probable es que se convierta en el próximo Presidente de Chile", dijo para revelar que había escrito el nombre de José Antonio Kast.