La hilarante imitación de Felipe Parra a Danilo 21: "A mí me encantan las funas"

El comediante e imitador Felipe Parra estrenó un nuevo personaje en sus redes sociales: se trata de Danilo 21, el comentarista de farándula que se hizo conocido en televisión y plataformas digitales.

Mediante un video difundido en sus cuentas oficiales, Parra mostró su caracterización del expanelista de Primer Plano, incluyendo algunas de sus frases más celebradas, como "Soy como un sándwich de palta" y "A mí me encantan las funas, me gusta mucho eso".

El registro generó reacciones positivas entre los seguidores del humorista, y el elogio más comentado llegó del propio aludido, quien respondió en la publicación.

🎙️ "Te pasaste 🤣🤣 yo no puedo contar tanto (lo cuenta igual) jajajajaja 🙌🏻 qué honor la imitación", escribió el también influencer.