La razón detrás de su ausencia: ¿Por qué Darynka Marcic no estuvo en el Año Nuevo de Mega?

La periodista Darynka Marcic no participó este año en la transmisión del especial de Año Nuevo de Mega, una cobertura que había encabezado durante los últimos tres años y que se convirtió en un clásico para los televidentes.

A través de Instagram, la reportera explicó que decidió dar un paso al costado porque contraerá matrimonio al día siguiente de la celebración y quería llegar a ese momento importante descansada, dado que la transmisión exige un despliegue intenso y se extiende hasta la madrugada.

"En septiembre me escribió el editor para preguntarme si quería participar por cuarta vez y por primera vez le dije que no", contó, señalando que la decisión fue personal y está directamente vinculada a los preparativos de su boda.

La comunicadora añadió que la cobertura de Año Nuevo "causa mucho desgaste" y que tras ocho meses organizando su matrimonio no se veía en condiciones de dar "el 100 %" en pantalla durante la celebración.

Para este especial de fin de año, Mega designó a César Campos como encargado de liderar la transmisión en Valparaíso, reemplazando así a Marcic en la animación del evento.