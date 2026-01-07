María José Quiroz abandonó "Fiebre de Baile" por compleja lesión

La comediante María José Quiroz no seguirá participando en el programa "Fiebre de Baile" debido a una compleja lesión que la aqueja.

Así lo anunció Diana Bolocco en el programa de este martes, donde señaló que "lamentablemente, nuestra queridísima amiga, María José Quiroz, va a tener que abandonar la competencia. Nuestra querida Cote se lesionó".

La animadora indicó que Quiroz no continuará en el estelar ya que "ella se está cuidando porque sigue en las pantallas de Chilevisión y está preparando un programa de humor, por lo tanto, tiene que recuperarse bien".

En sus redes sociales la intérprete de la "Shirley", que llevaba dos semanas fuera del programa a la espera de su recuperación, relató que tiene una lesión en su cadera y que "es más que nada desgaste de material, la edad, todo eso me pasó la cuenta".

Además agregó que su lesión se produjo cuando bailó la canción "Judas" de Lady Gaga: "Ahí me lesioné heavy, pero aquí estamos", dijo. En su reemplazo ingresará a "Fiebre de Baile" Luis Jara "Mellow".