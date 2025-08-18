Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago15.5°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Televisión | MEGA

Daniella Campos se suma a "El Internado", el nuevo reality de Mega

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La periodista y ex Miss Chile debutará en televisión de encierro, donde enfrentará exigentes pruebas de convivencia y cocina junto a otras figuras del espectáculo.

Daniella Campos se suma a
 Mega
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Mega sigue revelando a las figuras que serán parte de "El Internado", su nuevo reality show de encierro y convivencia. Esta vez, la confirmada es Daniella Campos, periodista, ex Miss Mundo Chile y uno de los rostros más reconocidos de la farándula nacional.

Conocida por su estilo frontal y polémico, Campos promete no pasar desapercibida en el programa. "Un reality es un espacio donde te conocen más, porque uno es en general un personaje. Acá te vas a mostrar 100% como eres", señaló a Mega, canal que la reclutó en una instancia que definió como "una oportunidad única en la vida".

La ex Miss Chile confesó estar entusiasmada por las múltiples pruebas a las que se enfrentará, especialmente en la cocina. "Yo cocino como cualquiera en su casa, pero lo dulce no es lo mío. Sé hacer queque y quizás un pie de limón. Voy a aprender y eso es lo que más me encanta".

En "El Internado", 18 celebridades nacionales e internacionales deberán convivir 24/7 y someterse tanto a intensas competencias físicas como a desafíos gastronómicos liderados por el chef francés Yann Yvin, quien pondrá a prueba la disciplina y creatividad de los participantes.

Con Daniella Campos y Di Mondo ya confirmados, el reality comienza a delinear un elenco que promete tensión, humor y momentos explosivos dentro de la pantalla.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Mega (@mega.tv)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada