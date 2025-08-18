Daniella Campos se suma a "El Internado", el nuevo reality de Mega

Mega sigue revelando a las figuras que serán parte de "El Internado", su nuevo reality show de encierro y convivencia. Esta vez, la confirmada es Daniella Campos, periodista, ex Miss Mundo Chile y uno de los rostros más reconocidos de la farándula nacional.

Conocida por su estilo frontal y polémico, Campos promete no pasar desapercibida en el programa. "Un reality es un espacio donde te conocen más, porque uno es en general un personaje. Acá te vas a mostrar 100% como eres", señaló a Mega, canal que la reclutó en una instancia que definió como "una oportunidad única en la vida".

La ex Miss Chile confesó estar entusiasmada por las múltiples pruebas a las que se enfrentará, especialmente en la cocina. "Yo cocino como cualquiera en su casa, pero lo dulce no es lo mío. Sé hacer queque y quizás un pie de limón. Voy a aprender y eso es lo que más me encanta".

En "El Internado", 18 celebridades nacionales e internacionales deberán convivir 24/7 y someterse tanto a intensas competencias físicas como a desafíos gastronómicos liderados por el chef francés Yann Yvin, quien pondrá a prueba la disciplina y creatividad de los participantes.

Con Daniella Campos y Di Mondo ya confirmados, el reality comienza a delinear un elenco que promete tensión, humor y momentos explosivos dentro de la pantalla.