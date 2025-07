Neme explotó en vivo por delitos en Meiggs: "Políticos de mierda…"

Los hechos de violencia en el Barrio Meiggs son de larga data, pero una riña y el ataque a guardias municipales protagonizado por delincuentes, aunque se digan comerciantes ambulantes, elevaron la temperatura en la televisión este miércoles.

En Mega, durante el matinal "Mucho Gusto", el conductor José Antonio Neme explotó en furia y consideró que los delitos en ese sector tienen su origen en que a los políticos del país no les importa, porque no viven ni transitan por él.

"Ningún político vive ahí, ningún político va a comprar ahí; y ya me 'enchuché' también. ¿Saben por qué? Porque los políticos de mierda que están en Valparaíso no van a comprar a Meiggs, van al Jumbo de Vitacura en la esquina de mi casa", lanzó sin anestesia.

"Como ellos no van ahí, no viven lo que vive la gente que compra efectivamente en Estación Central... ya estoy hasta acá de la wevada, todos los días tratamos el mismo asunto y la cosa no mejora", agregó.