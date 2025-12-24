Milagro navideño: Cony y Faloon se salvaron de la eliminación en "Fiebre de Baile"

Este martes, "Fiebre de Baile" se preparaba para llevar a cabo su jornada de eliminación.

En esta ocasión, Gabriel Urzúa, Cony Capelli y Faloon Larraguibel pusieron a prueba sus dotes de baile en busca de continuar en competencia.

Sin embargo, en vísperas de Navidad, el programa decidió sorprender a sus participantes con un especial y sorpresivo regalo.

El milagro navideño

En la instancia final de la noche, el público decidió salvar al actor, dejando en la cuerda floja a la chica reality y a la exYingo.

Posteriormente, Diana Bolocco, animadora del estelar de CHV, procedió a abrir el sobre para revelar el nombre de la eliminada, sorprendiendo a las participantes.

"De acuerdo a este sobre...¡Esta noche no hay eliminado!" reveló la comunicadora.

Asimismo, Bolocco explicó que la decisión de producción se debió a que "no podemos eliminar a nadie en vísperas de Navidad y menos en vísperas del repechaje. No habría sido justo para ellas ya que no habrían tenido tiempo de preparar una coreografía".

En tanto, el programa vivirá su repechaje los próximos 29 y 30 de diciembre, con la participación de Ini Cifuentes, Luis Jara "Mellow", Nicole "Luli" Moreno, Carlyn Romero, Raimundo Cerda, Kike Acuña, Nydian Fabregat y Cata Days.

Además, el influencer Diego Pánico también será parte de la instancia, tratando de buscar un lugar en la competencia.