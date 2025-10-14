MTV apaga su señal musical tras más de 40 años de historia

Paramount Global confirmó que MTV apagará definitivamente sus canales dedicados a videos musicales en varios países, incluido Reino Unido e Irlanda, como parte de una reestructuración global, confirmaron medios internacionales como The New York Post, Euronews y The Economic Times.

El anuncio, realizado en octubre, contempla el cierre de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, todos enfocados en música y transmisiones temáticas. Según la compañía, la medida busca priorizar las plataformas digitales y de streaming, dejando atrás los formatos tradicionales de televisión lineal.

El canal debutó el 1 de agosto de 1981 con el icónico video "Video Killed the Radio Star" de The Buggles, una frase que hoy adquiere un nuevo sentido: la cadena que mató a la radio será ahora víctima del streaming.

Durante los años 80 y 90, MTV fue el epicentro de la cultura pop, impulsando la carrera de artistas como Madonna, Michael Jackson, Nirvana y Britney Spears. En América Latina, su versión regional marcó una generación con programas como "Los 10+ Pedidos", "MTV Unplugged" y los "MTV Video Music Awards".

Sin embargo, el auge de YouTube, TikTok y Spotify transformó el consumo musical, relegando a MTV a contenidos de entretenimiento y realities. El canal principal mantendrá programación juvenil, mientras Paramount+ concentrará el catálogo clásico.

Por ahora, MTV Latinoamérica no ha confirmado fechas de apagón, aunque se espera que la medida llegue a la región en 2026. Así, el 31 de diciembre de 2025 marcará el fin de los videoclips en la televisión, y el paso definitivo del zapping al algoritmo.