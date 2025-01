Muere el actor español Francisco San Martín, conocido por "Jane The Virgin"

El actor español Francisco San Martín, conocido por participar de series como "Jane, The Virgin" y "Days of Our Lives", murió a los 39 años.

De acuerdo a la Oficina Forense de Los Ángeles, el intérprete fue encontrado sin vida en su hogar el pasado 16 de enero, indicando que su deceso se debió a "suicidio por ahorcamiento".

Nacido en Mallorca en 1985, San Martín pasó gran parte de su infancia en Estados Unidos, regresando a España durante su adolescencia.

Tras actuar en obras y trabajar como modelo, el artista se instaló en Hollywood, donde consiguió en 2010 el papel de "Darío Hernández" en "Days of Our Lives", participando de 59 episodios del famoso drama.

Siete años más tarde, fue parte de "Jane The Virgin", donde interpretó a "Fabián Regalo del Cielo", una estrella de televisión que coquetea con el personaje de Gina Rodríguez.

Asimismo, estuvo en la premiada película de Steven Soderbergh "Behind the Candelabra", protagonizada por Matt Damon y Michael Douglas; y en la serie "The Bold and the Beautiful".