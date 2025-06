Pancha Merino renuncia a programa de TV+ tras tenso encontrón con Pepi Velasco

Durante la última emisión de "Amiga Date Cuenta" (TV+), Pancha Merino y Pepi Velasco protagonizaron una acalodara discusión, que terminó en una renuncia.

El encontrón entre las panelistas se dio a raíz de unos dichos de la actriz de "Adrenalina", quien estuvo criticando la aparienca de las anfitrionas de noticieros. En este contexto, la también intérprete decidió ponerle un alto a las críticas de su compañera.

"Lo que acabas de hacer, la gente que no es bonita, que no es físicamente de tu agrado, eres muy maltratadora frente a esa gente. Y yo creo que eso no puede ser porque la gorda no tiene culpa de ser gorda, la fea no tiene culpa de ser fea", soltó Velasco.

Dicho esto, Merino reaccionó inmediatamente: "Eres muy resentida amiga, tienes que sacarte ese resentimiento, porque si no vas a ser toda la vida pobre. Toda la vida vas a estar envidiando al resto".

"Yo no soy pobre. A ver, ¿Quién te dijo que era pobre? Soy austera, que es distinto", respondió la ex "Acoso Textual". "Yo sé que no te gusta leer, pero lee y ve diferencia entre austeridad y resentimiento", complementó.

"Eres muy envidiosa y resentida (...) Yo gracias a Dios no envidio a nadie, al contrario, yo admiro a la gente, y me gusta estar con gente que mira para arriba no para abajo", replicó Pancha, para luego retirarse del set.

Pancha Merino renunció al programa

Horas más tarde, Cecilia Gutiérrez abordó la pelea en sus redes sociales, confirmando que Merino renunció al programa.

"Producto de este encontrón en pantalla, renunció al programa. Va a seguir con sus días en 'Tal Cual'. Efectivamente no es que se llevaba mal fuera de pantalla, igual no había onda", reveló la comunicadora.