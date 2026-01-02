Síguenos:
Francisco Meneghini dirigió su primer entrenamiento como director técnico de Universidad de Chile

Publicado:
Francisco "Paqui" Meneghini, con un plantel cargado con jugadores juveniles, dirigió su primer entrenamiento como nuevo director técnico de Universidad de Chile de cara a la temporada 2026.

