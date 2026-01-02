Francisco Meneghini dirigió su primer entrenamiento como director técnico de Universidad de Chile
Francisco "Paqui" Meneghini, con un plantel cargado con jugadores juveniles, dirigió su primer entrenamiento como nuevo director técnico de Universidad de Chile de cara a la temporada 2026.
