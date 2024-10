Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta se bañaron en playa nudista y fueron reconocidos

Socios por el Mundo - Australia

En el nuevo capítulo de "Socios por el Mundo", Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta vivieron una aventura épica en Australia, donde se bañaron en una playa nudista.

Francisco Saavedra fue quien convenció a Zabaleta de aventurarse en esta experiencia, a pesar de que este último se define como una persona pudorosa.

"Lo que pasó es que llegamos a una playa nudista en Australia y para nosotros fue fantástico poder hacerlo. Le dije: 'Guatón, no nos está viendo nadie, hagámoslo, atrévete una vez en la vida, ¿cuál es el problema?'. Además, yo soy muy exhibicionista... y, bueno, lo hicimos", relató Saavedra.

"Estábamos en un país donde no nos conocía nadie... pero, por mala suerte, había personas de acá, y no un chileno, había como 20 chilenos, y nos reconocieron... y todos desnudos", continuó.

A pesar de haber disfrutado la experiencia, Zabaleta asegura que no la volverá a repetir.

"Fue una cosa muy rara, porque yo soy muy pudoroso con mi cuerpo. Debo decir que a mí no me gusta tanto eso, pero, bueno, Pancho me alentó y me dijo: 'Mira, estamos en una playa desierta, no hay nadie, atrévete, es súper rico'. Y como él es más exhibicionista, yo me atreví... y, bueno, fue un craso error (ríe). No creo que lo vuelva a hacer, con una vez está perfecto", reflexionó.