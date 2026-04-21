Pato Torres contó por qué no está en "Teatro en Chilevisión": "Estoy indignado"

El actor Pato Torres explicó por qué no es parte de la nueva versión de "Teatro en Chilevisión", programa que protagonizó entre 2003 y 2014.

El espacio de comedia volvió reciéntemente a la pantalla comandado por Cristián Riquelme y pensado como un proyecto dentro de la planificación programática que hizo el renunciado Julio César Rodríguez.

En conversación con el canal de streaming Turno, Torres explicó que ni siquiera fue contactado para ser parte del programa. "Tampoco tengo muy claro porque no me llamaron y también me indigna un poquito porque sí debieron haberme invitado al menos a un programa de traspaso", explicó.

"De una u otra manera yo quedé como el actor icónico del 'Teatro en Chilevisión' (...) por eso me indigno. Si ahora me invitan, yo pondría mis condiciones", agregó.

Pato Torres también lanzó un duro dardo a Julio César Rodríguez por no considerarlo en el proyecto. "Cada vez que me entrevistaba me decía lo mismo: '¿cuándo vuelve el Teatro?'. Y lo curioso es que cuando lo entrevistan él dice 'yo hablé con Pato Torres y no le importó'... ¡Mentira!", concluyó.