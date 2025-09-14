Hora y dónde ver los premios Emmy 2025

Este domingo 14 de septiembre se realizará la edición 2025 de los Premios Emmy, que premia lo mejor de la televisión durante el último año.

"Severance" de Apple TV+ es la serie más nominada con 27 postulaciones, y le sigue "The Penguin" de Max con 24. También "The Studio" de Apple TV+ y "The White Lotus" de Max tienen 23 nominaciones cada una.

Hora de los Premios Emmy 2025

La ceremonia partirá a las 20:00 horas de Chile con la alfombra roja y la entrega partirá oficialmente a las 21:00 horas.

¿Dónde ver?

La 77a edición de los Premios Emmy se podrá ver en vivo por TNT y el servicio de streaming HBO Max desde el Peacock Theatre de Los Ángeles.