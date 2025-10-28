¿Qué pasará con el personaje de Héctor Noguera en "Aguas de Oro"?

La muerte del actor Héctor Noguera, quien tuvo una amplia trayectoria en el mundo de las teleseries, ha conmocionado a todo el país.

Admirado por su versatilidad para interpretar a diversos personajes, el último trabajo del artista fue en "Aguas de Oro", producción que sigue al aire en Mega.

En este contexto, Daniela Demicheli, productora ejecutiva del Área Dramática de dicho canal, aseguró que "para nosotros fue un privilegio trabajar con él y que estuviera con nosotros hasta hace muy poquito".

"Él nos pidió no salir de la teleserie, seguir grabando dentro de sus posibilidades y nosotros hicimos un cambio en la historia, que él se venía a Santiago a ver todo el tema de las tierras, cosa que pudimos hacer muy rápidamente, e hicimos 'facetime' (videollamada) desde su casa", explicó la ejecutiva en "Mucho Gusto".

Asimismo, señaló que el personaje de Ernesto Ruiz-Tagle, padre de la protagonista (Carolina Arregui), "no se debería haber ido, no era lo lógico en la historia que él se fuera". No obstante, el delicado estado de salud del actor los llevó a adaptar el guion.

Respecto al último día de Noguera en el set -donde fue despedido entre aplausos de sus compañeros-, Demicheli recordó que "ese día, yo le pregunté: 'Tito, ¿tú te quieres despedir del equipo? Porque en el fondo te vas a ir a tu casa y vamos a seguir grabando contigo'. Respondió que sí y fue muy bonito".