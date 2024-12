"Quedé helado": JC Rodríguez revela cómo se gestó entrevista con Negro Piñera

Julio César Rodríguez relató cómo se gestó la entrevista con Miguel "Negro" Piñera, donde el músico abordó su diagnóstico de leucemia aguda.

Durante la emisión de "Contigo en la mañana", el periodista reveló que el martes recibió una llamada del artista, dejándolo en shock con la noticia.

"Él deseaba poder contar él esto porque sabía que el día que se iba a la clínica todo se iba a filtrar", partió diciendo el comunicador.

Bajo esta línea, el rostro de CHV explicó que el hermano del fallecido exPresidente Sebastián Piñera le dijo "'te quiero dar mi última entrevista', y yo pensé que se iba de viaje".

"Yo le digo '¿te vas a vivir fuera de Chile?', y me dice 'no, vengo saliendo de un tercer médico y me dan seis meses de vida. Y quiero contarlo yo'. Quedé helado, sin palabras", confesó Rodríguez.

Asimismo, el comunicador señaló que la entrevista, que "Primer Plano" emitirá este domingo, "era para ese mismo día porque él ya entraba a la quimio el día miércoles en la tarde, empezaba su tratamiento".