Angélica Sepúlveda pidió su eliminación en Gran Hermano tras polémico "Teléfono rojo"

La dinámica del "Teléfono rojo" volvió a causar controversia en "Gran Hermano", terminando con una indignada Angélica Sepúlveda.

Durante la última emisión del reality show, Manuel Napoli respondió la llamada, donde la voz omnipresente le permitió salvar a cualquier persona de placa, incluyéndose a sí mismo.

Tras esto, el italiano, que fue sancionado y enviado a placa por una fuerte discusión con la "Fierecilla", decidió tomar esta última opción, provocando la molestia de la chica reality.

La petición de Angélica

Posteriormente, se llevó a cabo la prueba de salvación, donde Sepúlveda, que también recibió la sanción, pidió no participar.

"Hoy ha sido un día de mucho razonamiento interno y tengo una lesión en la rodilla también, voy a decir eso mejor, porque puedo ser amonestada después por el contrato", comentó la polémica participante, afirmando que decidió "no hacer la prueba y paso directo a placa".

Bajo esta línea, la oriunda de Yungay aprovechó para solicitar algo al público: "Aprovecho, de inmediato, de pedirle a la gente que no me salve, que no voten por otras personas, que me voten directo, porque tengo mis razones", expresó.