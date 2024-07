Camila Andrade lamenta calificativo puesto por Yuhui: "No me representa"

Camila Andrade rompió en llanto después de una actividad grupal en "Gran Hermano".

Los participantes debieron ponerle un adjetivo calificativo a cada uno de sus compañeros, y Yuhui, al escogerlo, no se imaginó el impacto que podría tener en su compañera.

Es que el cocinero de origen chino seleccionó la palabra "hipócrita" para referirse a Andrade, como clara alusión al mediático escándalo de infidelidad de Francisco Kaminski hacia Carla Jara, donde la exMiss Universo estuvo involucrada.

"Mi razón es que Cami no es hipócrita con nadie de aquí, afuera no sé (...) es que yo escuché la noticia", bromeó Yuhui, ante las risas del resto de los concursantes del realitiy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano Chilevisión (@granhermanocl)

"No me siento así (hipócrita)"

"Me cuesta mucho expresar mis emociones porque toda mi vida ha sido así. Yo creo que mi sensibilidad viene de anoche en realidad", manifestó en su descargo posterior en el confesionario.

En esa línea, aclaró "no por estar nominada, desde el voto de Michelle, que me pareció sorpresivo, hasta que Yuhui me pusiera el cartel de hipócrita, además de ser consensuado con Linda porque cuando él se paró ella le decía 'ya dale'. Me pareció como feo, me sentí mal", confesó Andrade.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano Chilevisión (@granhermanocl)

"Básicamente espero que se me pueda dar el tiempo necesario para demostrar que no soy una mujer hipócrita, no me siento así, perdón me cuesta mucho hablar", declaró entre lágrimas.

"Y me duele cuando, quizás por el desconocimiento de la historia, de mi verdad, de mi versión, y entiendo e incluso empatizo, que puedan pensar así; pero no significa que no me afecte", declaró Camila Andrade, quien después fue consolada por uno de sus compañeros.