Chama y Carlyn Romero tuvieron duro cruce en "Gran Hermano"

Un tenso cruce entre venezolanas se vivió en la segunda temporada de "Gran Hermano", el reality de Chilevisión.

La discusión fue protagonizada por Chama Méndez y Carlyn Romero, las dos concursantes oriundas de Venezuela del encierro, y se originó por una planta que adornaba la casa.

Mientras se preparaban para la gala de este martes, la ex "Tierra Brava" le recomendó a Romero sacar una planta que había sido llevaba a la habitación desde el patio ante un supuesto mal estado.

Yo sabía que chama enfrentaría a la wna esa . Es que no sabe que las plantas roban oxígeno a las personas cuando duermen? Si dios las puso en la naturaleza por algo sería 😂 #GranHermanoChile #GranhermanoCHV pic.twitter.com/8WFOdtSGgS — #SrtoPoggio 🌪️ (@srtopoggio) July 16, 2024

Carlyn le respondió que la producción la había autorizado a sacarla del patio y aseguró que "me siento cómoda con una planta al lado".

La pelea de Chama y Carlyn

Sin embargo el tema no quedó ahí y Chama recordó el episodio durante el contacto en vivo de "Gran Hermano" con Diana Bolocco, luego de que Carlyn explicara su decisión de mudarse de habitación y se disculpara por su actitud.

"Acepto las disculpas y espero que no me vuelvas a gritonear, pero a mí no me vengas con cuenticos chinos. Cuando dices que eres 'buena vibra' y me empiezas a gritonear, eso no está bien", le dijo Chama Méndez.

"Yo no puedo decir que me gusta la naturaleza y la espiritualidad y, viendo que se muere una planta, decir 'si se muere, busco otra hasta que se vuelva a morir'", agregó.

"Quiere dormir con tipos"

Más tarde, Chama y Michelle Carvalho comentaban la decisión de Carlyn de irse de la habitación de las mujeres. "Se fue porque quiere dormir con tipos y ya. No la juzgo, puede hacer de su culo un rancho, pero que no venga con cosas", aseguró la venezolana.