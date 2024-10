Fabio Agostini y Oriana Marzoli se suman a "Palabra de Honor"

Oriana Marzoli y Fabio Agostini regresarán a los reality shows de Canal 13 como reclutas de "Palabra de Honor".

Sobre su ingreso al próximo espacio de telerrealidad, la actual participante de "Ganar o Servir" afirma que tomó la decisión de entrar para complacer a su público.

"He visto algunos realities que se han hecho sin mí, y no es lo mismo. Hay algo que yo tengo, que genero muchas pasiones: o me ultra amas de fanatismo o me ultra odias", expresó la venezolana-española.

Por otro lado, de cara al formato militar del programa, la polémica figura televisiva señaló ser una persona poco disciplinada.

"No me gusta mucho que me mandoneen, me pone de los nervios que venga alguien con afán de general cuando no es general de verdad (...) Si me apetece algo, lo hago, y si no me apetece, no. A mí la única que me manda es mi mamá, y ni eso", adelantó Marzoli.

Fabio Agostini adelanta que este reality será "una guerra"

Por su parte, Fabio Agostini, ganador de "Tierra Brava", expresó que este espacio de telerrealidad será "una revancha", luego de ser expulsado de "Ganar o Servir" por una pelea con Luis Mateucci.

En tanto, sobre la idea de estar en una academia militar ficticia, el modelo se reconoce como una persona ordenada a la que no le gusta que le den órdenes.

"No me gusta que me digan qué hacer, y menos si son cosas para otros. Para mí este reality va a ser una verdadera guerra, y eso me gusta. Me va a costar mucho, tanto como en 'Tierra Brava', tener que aguantar a gente que me cae mal, estar 24 horas sin intimidad. Pero soy un chico duro y voy a todas", añadió.