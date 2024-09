Gran Hermano: Redes piden sanción Manuel por cortarle mal el pelo a Yuhui

Este fin de semana, Manuel Napoli causó la furia de los seguidores de "Gran Hermano" luego de hacer a Yuhui Lee pasar por un humillante momento.

Todo ocurrió cuando los participantes armaron una peluquería improvisada, donde el chef aceptó que el italiano rebajara un poco su cabellera.

No obstante, y sin el consentimiento del ganador de "El discípulo del chef", el polémico chico reality pasó la máquina sin ningún cuidado sobre la cabeza del ciudadano chino, terminando por cortarle todo el pelo, hecho que causó indignación entre jugadores como Waldo Villarroel, Michelle Carvalho, Camila Andrade, Linda Marcovich y más.

Piden la expulsión de Manuel

Tras esta escena, seguidores del programa comenzaron a exigir la expulsión de Napoli, acusándolo de tener un comportamiento violento con el querido cocinero.

"Se pasó no solo tres pueblos sino que la Cordillera", "no entiende lo que es un no", "saquemos a Manuel" y "dejó traumado a Yuhui", fueron algunos de los comentarios que se leen en X.

🔴 MANUEL DEBE SER EXPULSADO: Se pasó no solo 3 pueblos, sino que la Cordillera completa al córtale el pelo a Yuhui en contra de su voluntad. Quedó todo rapado hueón... 🤦‍♂️🤬 #GranHermanoCHV.



Este tipo de conductas en TV no están permitidas hace mucho rato. A Viñuela en 2020 Mega… pic.twitter.com/97p3aVFzaB — Alee (@SoyAleeOrtiz) September 8, 2024

Manuel dejo traumado a Yujui. Que el no denuncie, no quiere decir que no sea violencia.



Manuel debe ser expulsado por maltrato laboral. Basta de abusar de Yujui @CNTVChile @GranHermanoCHV @chilevision #GranHermanoCHV pic.twitter.com/Xm3MUXjZIP — SABRI GARAY MIRANDA (@SABRI_GARAYM) September 8, 2024

🔴MANUEL ES UN ABUSADOR🚩

Yuhui se siente abusado por Manuel por lo de la piscina y el corte de pelo y cuenta que no sabe defenderse. Dice que eso no lo hace un amigo... esta triste y "resignado"

MANUEL debe ser EXPULSADO. Para Yuhui no fue una broma #granhermanochv #ghchile pic.twitter.com/h8MjTtflTB — Matt (@MattCollant) September 8, 2024