Karol Lucero protagonizó tenso cruce con Faloon en su regreso a la TV

Karol Lucero volvió a aparecer en televisión al llegar a "¿Volverías con tu ex? 2", donde asumió la animación de una actividad con los participantes del reality de Mega y se reencontró con Faloon, con quien mantuvo una relación durante cuatro años.

El encuentro estuvo marcado por la distancia entre ambos, ya que cuando el comunicador intentó saludarla con un beso en la mejilla, la exchica "Yingo" optó por darle la mano y, ante las preguntas de su expareja, explicó que venía de una competencia y necesitaba ducharse.

El encontrón entre Karol y Faloon

La tensión volvió a quedar en evidencia durante una dinámica grupal, cuando Faloon intervino para frenar las bromas de Lucero hacia Raimundo Cerda, su actual pareja, lo que dio paso a un intercambio de comentarios frente a los demás participantes.

"Faloon, yo ya no sigo tus órdenes hace 12 años, ¡por favor!", respondió el comunicador, ante lo que ella replicó: "Y mira dónde quedaste, si tú me tiras una, yo te tiro tres".

El cruce continuó cuando Lucero cuestionó que Faloon no sintiera celos por los comentarios de otra participante sobre Cerda, diciéndole: "Avísale a tu rostro, porque pareciera que sí", a lo que ella contestó: "Mi rostro es así, parece que no te acuerdas", antes de que él cerrara con un "Ahora me estoy acordando".

La participación del exrostro de "Yingo" también coincidió con buenos resultados de audiencia para el reality, que lideró el rating del horario prime del martes 27 de octubre con un promedio de 526.448 personas por minuto.