Maluco se suma al nuevo reality de Mega "El Internado"

"El Internado", el nuevo reality show de Mega, confirmó al brasileño Maluco como su tercer integrante.

El programa, que será conducido por Tonka Tomicic, promete tener a 18 famosos en "un encierro de convivencia extrema" con pruebas físicas y de cocina, pero además con la misión de cultivar, cosechar y producir los ingredientes para sus preparaciones.

"Vengo como una estrella fugaz, dándolo todo porque Maluco está más vivo que nunca", destacó el ex "Mekano", quien además vivirá su primera experiencia dentro de un reality.

Anteriormente Mega había confirmado a Di Mondo y a Daniella Campos como participantes del espacio.