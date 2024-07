Michelle Carvalho desclasifica la suma diaria que recibe por Gran Hermano

Michelle Carvalho tuvo un momento de sinceridad y reveló cuánto gana por estar en "Gran Hermano".

Durante una conversación con Alexandra "Chama" Méndez, la modelo comentó cuánto ganaba en publicidad antes de ingresar al reality show, comparándolo con lo que recibe diario por el programa.

"Yo estaba vendiendo un reel y dos stories por 3 mil dólares (cerca de 2.900.000 de pesos chilenos), y eso lo grabo en 20 minutos", confesó sobre el negocio que mantiene en sus redes sociales.

Bajo esta línea, la brasileña confesó a su compañera sus temores por el desgaste psicológico que significa el encierro. "En veinte minutos yo hacía 3 mil dólares, y acá estoy ganando como 800 dólares el día (alrededor de 760 mil pesos)", comentó. "24 horas de locura, de desgaste mental, por 800 dólares".

No obstante, Carvalho apostó que su paso por el programa valdrá la pena por las ofertas de trabajo que tendrá al dejar la casa-estudio.

"Que todo este sacrificio mental y desgaste emocional me traiga ese retorno, que cuando salga las agencias digan 'la quiero', o que las métricas de Instagram hayan volado. Porque salir mal parada, con mala fama, destruida y que no me contraten... Sería mi ruina", cerró.