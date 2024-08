"No supieron valorar al mejor": La polémica salida de Sebastián Ramírez de Gran Hermano

Un fuerte momento se vivió este miércoles en Gran Hermano, luego de varios días de conflictos dentro de la casa que tuvieron como protagonista a Sebastián Ramírez, que finalmente motivaron su renuncia.

El chico reality acudió al confesionario para solicitar su salida, después de tener una reacción a gritos en contra de todos los participantes, pero especialmente con Manuel Napoli, a quien le lanzó vasos de agua unos días atrás. A esto también se le suma los encontrones con otros participantes como Yuhui y Chama.

A pesar que el "Gran Hermano" le pidió reflexionar su petición, Sebastián se negó rotundamente.

"¡Chao, hueones fomes!", gritó, saliendo del confesionario para preparar sus cosas. "No tienen ni un brillo", complementó, y aseguró que "no me supieron valorar, no supieron valorar al mejor".

Una vez que ordenó sus cosas, Ramírez llenó una botella de agua y la lanzó a la cama de Napoli en modo de venganza por la pelea que tuvieron anteriormente.

Asimismo, llegó hasta la puerta y siguió atacando al italiano, gritándole cosas como que es un "italiano al peo" y "no tení sangre italiana", además de amenazarlo con que "te raspo la cara, te tuerzo. Te hago unas llaves y cagai" en una eventual pelea fuera de la casa.