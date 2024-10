Tras eliminación de Chama: Manuel Napoli renunció a Gran Hermano

Las renuncias en "Gran Hermano" suman y siguen, y es que en su última emisión, Manuel Napoli decidió dejar la casa.

En el episodio del lunes, el italiano, visiblemente afectado por la eliminación de Alexandra "Chama" Méndez, llegó hasta el confesionario para manifestar sus intenciones de dejar la competencia, confirmando su decisión en el estelar.

"Mejor que me vaya, porque estar incómodo...ambas partes", manifestó el chico reality luego de tener varios conflictos dentro del encierro.

Bajo esta línea, el chico reality, que ha protagonizado un comentado romance con la venezolana, manifestó que piensa "con el corazón y no con la cabeza, el corazón manda siempre".

"Es un riesgo que tengo que asumir, pero creo que es lo mejor para mí (...) Quiero cerrar este capítulo de Gran Hermano, con estas dos semanas he sido muy feliz", explicó a Diana Bolocco, animadora del programa, añadiendo que espera que el público "se quede con el Manu feliz, no el Manu triste, llorón, el Manu deprimido".

Finalmente, Napoli agradeció por la oportunidad de ser parte del reality, afirmando que "me pueda quedar a vivir en Chile, no sé si lo he logrado, mi sueño sigue en pie ya está", cerró.