"Yo me retiro": Gran Hermano reveló los motivos de la renuncia de Chama

Una nueva renuncia remeció a "Gran Hermano" y es que, tras más de un mes de encierro, Alexandra "Chama" Méndez decidió abandonar la casa.

Durante la emisión de este martes, el programa reveló los motivos de la venezolana para dejar la competencia, tras solicitar al anfitrión de la casa retirarla de placa de eliminación, sanción que recibió junto a Manuel Napoli y Angélica Sepúlveda a raíz de una discusión con esta última.

"Me duele increíblemente que me pongan una sanción del cual no es así. Sé cuando tengo la razón y sé cuando no la tengo. Aquí, en este momento, yo no tengo ninguna culpa de nada", expresó la modelo de 30 años, ante la negativa del ente omnipresente.

"Yo me retiro de esta competencia", expresó posteriormente, dejando la casa sin avisar ni despedirse de sus cercanos.

La noticia afectó a los jugadores, especialmente en Michelle Carvalho y Camila Andrade, quienes fueron al confesionario para pedir que su amiga ingresara a despedirse, lo cual no fue posible.

La salida de Méndez se suma a las recientes renuncias que ha sufrido el reality show: íñigo López, que decidió dejar la casa este fin de semana; e Iván Cabrera, que partió hace unos días en medio de la visita de su esposa en la dinámica del congelado.