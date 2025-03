Revelan que Carlos Pinto recibió demanda por casi 200 millones

El periodista Carlos Pinto enfrenta una millonaria demanda luego de que un excolaborador presentara una acusación contra el exrostro de TVN.

En conversación con el programa "Que te lo digo", Sergio Gálvez, antiguo socio del comunicador, afirmó que este "incumplió un contrato" y que le adeuda una gran cantidad de dinero desde el 2017, cercana a los 200 millones de pesos.

"Lo estoy acusando para que me pague lo que me dejó debiendo desde el momento en que me despidió en 2017, cuando le gané un juicio laboral por despido injustificado, ya que no me hizo firmar un finiquito ni nada de eso", explicó el demandante al espacio de Zona Latina.

En este contexto, el hombre, que fue representante y productor del también escritor en el programa "Irreversible" de Canal 13, acusó que fue despedido "a la mitad del proyecto, habiendo grabado ya tres capítulos".

Tras el juicio en 2019, la resolución a favor de Gálvez indicaba que Pinto debía pagar lo correspondiente a su trabajo, aunque el creador de "Mea Culpa" no ha realizado ningún pago.

"Debe 120 millones de pesos y por el tema del 20% de la venta del proyecto, debe alrededor de 170 millones", indicó.

Las demandas contra Carlos Pinto

Si bien, el panelista del programa Sergio Rojas indicó que "Carlos Pinto no tiene ni un peso", Gálvez mencionó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) descubrió que él también escritor posee otras dos demandas por parte de antiguos empleados.

"Él tiene dos casos anteriores y antecedentes de tener problemas con sus empleados. Curiosamente, los abogados que me defienden hoy en día defendieron a las otras dos personas, así que tienen como un postgrado en Carlos Pinto", sentenció.