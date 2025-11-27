Ruptura en "Detrás del Muro": revelan quiénes se quedan en CHV

El quiebre en "Detrás del Muro" ya sería una realidad y es que, luego de que se revelara que el programa se trasladará de Chilevisión a Mega, serían tres actores los que no seguirán a sus compañeros.

De acuerdo a Hugo Valencia, María José Quiroz y Kurt Carrera se sumarían a Christian Henríquez -conocido por su personaje Ruperto-, quien estaba negociando hace un tiempo con el canal de Machasa.

"Hoy habrían estampado su firma (...) Dejan el Muro, se quedan en Chilevisión y verán partir al resto de sus compañeros", reveló el periodista en "Zona de Estrellas" (Zona Latina).

Asimismo, el comunicador desmintió los rumores que indicaban que Paola Troncoso y Hans "Miguelito" Malpartida abandonarían al resto del elenco para permanecer en la estación de Paramount.

Cabe recordar que, previamente, el intérprete del pájaro "Tutu Tutu" había revelado que la actual participante de "Fiebre de Baile" fue excluida del segmento de la Teletón 2024 a raíz de un conflicto con Toto Acuña y Belén Mora, por lo que esta decisión parece no sorprender.

Por su parte, "Detrás del Muro" continuará en Chilevisión hasta finalizar su contrato el próximo 31 de diciembre.