¿Se va o se queda? "Ruperto" aclara su futuro en Chilevisión

En medio del quiebre en "Detrás del Muro", el actor Christian Henríquez despejó las dudas sobre su futuro en la televisión.

Pese a que sus compañeros dejarán Chilevisión para trasladarse a Mega, Hugo Valencia reveló que el comediante -junto a María José Quiroz y Kurt Carrera- habría firmado contrato con la señal de Paramount.

Respecto a estas especulaciones, el hombre detrás de Ruperto declaró a LUN que "los rumores son ciertos", evitando entregar más detalles.

Asimismo, el citado medio indicó que Mega no solo se llevaría al equipo del programa, sino que mantendrán el mismo nombre.

Sin embargo, Kike Morandé, conductor del espacio, tiene contrato con el canal de Machasa hasta el próximo marzo, por lo que deberá negociar su salida o, de lo contrario, esperar para firmar con la señal del grupo Bethia.

Por su parte, Chilevisión ya estaría preparando un nuevo estelar de humor, del que Henríquez, Quiroz y Carrera serán parte.