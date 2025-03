Acusan al actor Kim Soo-hyun de haber tenido una relación con Kim Sae-ron cuando ella era menor de edad

El pasado 16 de febrero, la muerte de la actriz Kim Sae-ron sacudió a la industria del entretenimiento surcoreana.

La intéprete, que inició su carrera a temprana edad, habría dedicido acabar con su vida tras protagonizar un accidente de tránsito en 2022 bajo los efectos del alcohol, por el que mantenía una millonaria deuda con su exagencia.

A raíz de este escándalo, la joven de 24 años perdió varios trabajos en series y películas, además de ser víctima de acoso en las redes sociales.

Sin embargo, el nombre de la fallecida estrella juvenil ha vuelto a resurgir en los medios, ya que cercanos aseguran que la artista mantuvo un romance con el famoso actor Kim Soo-hyun, que habría iniciado cuando Sae-ron era menor de edad.

La presunta relación con Kim Soo-hyun

A través del canal de YouTube Garo Sero Institute, conocido en el país asiático por revelar escándalos de celebridades, la tía de la joven lanzó sus dardos contra el protagonista de series como "La Reina de las Lágrimas" y "Está bien no estar bien".

Según detalló la mujer, Kim y su sobrina inciaron una relación cuando tenían 27 y 15 años respectivamente, y aunque la familia intentó separarlos al enterarse, la en ese entonces adolescente continuó saliendo con su colega a escondidas por seis años.

Pese al quiebre, el artista- dueño de la agencia Goldmedalist, representantes de la actriz hasta 2022- se ofreció a cubrir los gastos del accidente, pagando 700 millones de wones (alrededor de 483.000 dólares) por los daños y perjuicios ocasionados, los cuales cobró a través de su empresa a inicios del 2024.

Si bien, la estrella "The Man from Nowhere" se puso en contacto con su presunta expareja para solicitarle tiempo para pagar- justificando ser el único sustento económico de su familia y que no contaba con la alta suma en aquel momento-, este ignoró el mensaje, provocando que la intérprete publicara una fotografía junto a él en sus redes sociales para presionarlo y obtener una respuesta.

No obstante, las réplicas nunca llegaron y la celebridad terminó borrando la imagen minutos después.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 김수현 Kim Soo Hyun 金秀賢 (@soohyun_k216)

Un secreto a voces

Mediante un reportaje, el portal surcoreano Dispatch respaldó la información entregada por los cercanos de Sae-ron, señalando que la relación era un "secreto a voces" dentro de la industria, pero que la edad de ella "era el problema".

Asimismo, el citado medio obtuvo varias fotografías, mensajes y cartas que solía enviar Soo-hyun a la artista donde se muestra la cercanía que existía entre ellos, recalcando también que la actriz se suicidó el día del cumpleaños de Kim.

Por su parte, Goldmedalist entregó un comunicado a la prensa local negando las acusaciones presentadas por el canal de YouTube- quienes dicen tener más pruebas contra el intérprete-, barajando acciones legales y aclarando a Dispatch que no tenían intenciones de demandar a su exrepresentada, ya que el documento que recibió respondía "a una formalidad de la empresa".

Además, el tabloide indicó que poco antes de la prematura muerte de la joven, vecinos solían verla llorar en las escaleras del edificio, evidenciando el difícil momento que habría estado viviendo a raíz de las deudas y amenazas de parte de la compañía.