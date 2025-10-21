Anuncian reinicio de la serie de "Prison Break": Habrá nuevos personajes

La plataforma Hulu confirmó que está trabajando en una nueva serie de "Prison Break", la exitosa producción emitida entre 2006 y 2017.

Según detalló el servicio de streaming, esta nueva entrega será un reinicio de la original y contará con nuevos personajes, aunque se ambientará en el mismo universo.

La historia seguirá a una exsoldado (Emily Browning) transformada en gendarme que aceptará un trabajo en una de las prisiones más violentas de Estados Unidos.

La obra será escrita y producida por Elgin James ("Little birds", "Mayans M.C."), y tendrá a Paul Scheuring, creador de la versión original de "Prison Break", como uno de sus directores ejecutivos.