Creador de "Los Padrinos Mágicos" reveló con quién se casó Timmy Turner

El creador de "Los Padrinos Mágicos", Butch Hartman, puso fin a uno de los mayores misterios de la serie animada, revelando con quién se casó "Timmy Turner" en su adultez.

Mediante un video en su canal de YouTube, el también creador de "Danny Phantom" desechó todas las teorías respecto a que el niño, que tuvo como padrinos mágicos a "Cosmo" y "Wanda" -sumándose después el hijo de ambos, "Poof"-, terminó casándose con "Trixie" o con "Chloe".

La respuesta definitiva la entregó Hartman: el protagonista de "Los Padrinos Mágicos" se casa con "Tootie".

"Tootie" es la hermana menor de "Vicky", la horrible niñera de "Timmy".

"Ella lo ama tanto que haría cualquier cosa por él. No es que sea una persona servil, pero haría lo que fuera necesario para hacerle feliz", explicó el creador al dar cuenta de las razones de la decisión de que "Timmy" se case con "Tootie", asegurando que "lo mejor es que ella cambiaría a 'Timmy' y haría que su corazoncito de piedra se convirtiera en un corazón lleno de alegría y amor, porque a él no hay nada que le guste más que complacerla también".

Este futuro, según señaló Hartman, también fue tanteado con las películas live-action protagonizadas por Drake Bell, donde un "Timmy" de veintitantos ve aflorar sus sentimientos por "Tootie" (Daniella Monet).

La serie animada mostró a "Timmy" en la adultez con dos hijos, "Tammy" y "Tommy", sin explicitarse quién era la madre de ellos. Ambos hermanos heredan a "Cosmo" y "Wanda" como sus padrinos mágicos.