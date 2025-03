Filtran trailer del criticado live-action de "Las Chicas Superpoderosas"

El criticado live-action de "Las Chicas Superpoderosas" vuelve a dar que hablar, y es que, pese a ser cancelado tras filmar el episodio piloto, un trailer de la serie se ha viralizado en redes sociales.

Tal como fue anunciado por CW, "Powerpuff" presentaba una bizarra versión adulta de las tres niñas, dejando atrás la difícil vida de superheroínas luego de un fatal accidente que terminó con la vida de Mojo, una versión humana del principal antagonista de la historia original.

Años más tarde, se ve que Bombón (Chloe Bennet), que abandonó a sus hermanas, sigue sin superar lo sucedido. Por su parte, una alcohólica Burbuja (Dove Cameron) se dedica a vender merch en Hollywood Boulevard. Y Bellota (Yana Perrault), decidida a ser una "heroína de la vida real", es ahora una bombera.

Pese a prometer que no usar sus poderes, las jóvenes se reúnen luego de que Jojo (Nicholas Podany), hijo del fallecido villano y alcalde de Saltadilla, decide vengarse al desatar un poder hipnótico que convierte a la gente en violentos alborotadores.

Cabe recordar que en 2021, el filtrado libreto del primer episodio generó varias críticas entre los seguidores del éxito de Cartoon Network y, a pesar de los intentos de la cadena por reformular el concepto de la adaptación, la idea fue deshechada en 2023.

BREAKING : Leaked video of the cancelled live-action adaptation of The Powerpuff Girls that was meant to air on The CW.

Yep, it's as bad as you think. pic.twitter.com/sIZ2d9xw7V