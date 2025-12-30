Muere el actor Isiah Whitlock Jr. de "The Wire" y "Goodfellas"

A los 71 años falleció el actor estadounidense Isiah Whitlock Jr., más conocido por su trabajo en la serie "The Wire" de HBO.

"Un actor brillante y una mejor persona. Que su recuerdo siempre esté bendecido", comunicó su manager a través de Instagram.

Su carrera actoral comenzó en 1990 con apariciones en "Gremlins 2: The New Batch" y en la legendaria "Goodfellas" de Martin Scorsese. En los años posteriores tuvo múltiples participaciones en "La ley y el orden".

Su papel más recordado fue en la serie "The Wire", donde encarnó al corrupto senador "Clay Davis" durante seis años. También actuó en "Veep,The Blacklist,Gotham" y "BoJack Horseman", entre otras.

En el cine tuvo una colaboración de larga data con el director Spike Lee, para quien actuó en "Chi-Raq,Red Hook Summer,BlacKkKlansman" y "Da 5 Bloods", entre otras.

En varias de sus actuaciones Whitlock Jr. fue conocido por su particular pronunciación de la palabra "shit".