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Tópicos: Magazine | Televisión

Shows de las Fondas del Parque O'Higgins serán transmitidos por Canal 13: Horarios y artistas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento será animado por Pancho Saavedra y Karla Constant.

Shows de las Fondas del Parque O'Higgins serán transmitidos por Canal 13: Horarios y artistas
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Las tradicionales fondas del Parque O'Higgins contarán con una especial transmisión a través de las pantallas de Canal 13.

El evento, conocido como "La gran fonda de Chile", tendrá una parrilla artística y un escenario central que será animado por la dupla de Pancho Saavedra y Karla Constant.

"Serán días para toda la familia y los niños. También, con el apoyo del Canal 13 y de fonderos de primer nivel, esperamos que esté lleno, y lo más importante, que vengan tranquilos, porque tendremos gran despliegue de seguridad y harta locomoción", destacó Mario Desbordes, alcalde de Santiago.

La festividad se transmitirá los días 17, 18 y 19 de septiembre, y la emisión comenzará a las 18:00 horas a través de las plataformas digitales del canal y continuará a las 22:15 horas por televisión abierta.

Artistas

Jueves 17

  • Sinaka
  • Compañía Folclórica de Santiago
  • Los Viking's 5
  • Santaferia

Sábado 18

  • Jairo Vera
  • Grupo Altamar
  • Noche de Brujas
  • Luis Lambis

Domingo 19

  • Young Cister
  • Sigrid Alegría y las cuecas de Aparcoa
  • Zúmbale Primo
  • Leo Rey

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