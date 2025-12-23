Elenco de "Machos" se reunió para homenajear a Tito Noguera

El elenco de la recordada teleserie "Machos", emitida por Canal 13 en 2003, tuvo un emotivo reencuentro.

En las fotografías, compartidas en redes sociales, se puede ver a los actores Gonzalo Valenzuela, Jorge Zabaleta, Felipe Braun, Diego Muñoz, Pablo Díaz, Rodrigo Bastidas y Cristián Campos, posando frente a la histórica casa donde se filmó la producción.

La reunión tuvo como principal objetivo rendir homenaje a Héctor "Tito" Noguera, fallecido en octubre pasado, quien interpretó al patriarca Ángel Mercader.

"Linda jornada hermanos, llena de recuerdos y lindos sentimientos para nuestro padre Don Angel. Gracias siempre Tito", escribió Valenzuela en el posteo.

Además, las imágenes llamaron la atención por la presencia del animador Pancho Saavedra, que aparece de "colado" en el cuadro de la familia Mercader.