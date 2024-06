Vivianne Dietz estará en "El Señor de la Querencia": "Tiene guiños a la actualidad"

El gran regreso de Vivianne Dietz al formato teleseries se concretará en una de las producciones más comentadas de los últimos años: la nueva versión que prepara Mega de "El Señor de la Querencia".

La actriz debutó en el recién estrenado trailer de la novela, donde encarnará a "Teresita Echeñique", una de las hijas del temible "José Luis Echeñique" que en esta ocasión será interpretado por Gabriel Cañas.

En la versión de 2008 el personaje recayó en Celine Reymond, por lo que Dietz considera que ponerse en este rol "es todo un desafío". "Mi aproximación fue pensar en una retrospección de la salud mental en esos años, cuando no se hablaba del tema y no había diagnósticos. La humanidad de Teresita está puesta ahí", adelantó la actriz a Cooperativa.

Por un asunto generacional Vivianne Dietz no pudo ver "El Señor de la Querencia" en TVN ya que "era muy chica y no era apta para la edad que tenía", aunque recuerda el fervor de sus padres por la producción. "No quise revisitarla ahora, porque creo que hay una manera y una visión distinta de interpretar estos personajes desde la actualidad", agregó.

La violencia

Una de las temáticas más presentes en esta historia es la violencia en todas sus formas. Sobre cómo se abordará la temática en esta versión de Mega, Dietz -que hará su primera teleserie desde 2021- asegura que "hemos tratado de no enjuiciar esa palabra".

"Cuando uno enciende un noticiero en 2024 es la palabra más común, la más utilizada. Esta teleserie trabaja la violencia desde mostrar no sólo una violencia física, si no que también desde la discriminación, la desigualdad de género. Si uno lo lleva a una mirada actual, todavía es recurrente en nuestra sociedad", detalló.

"Va a ser una invitación para la gente de mirar sin tanta distancia esta historia, pese a estar ambientada hace más de 100 años, porque tiene muchos guiños a la actualidad", concluyó la intérprete.