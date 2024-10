Pamela Díaz explicó por qué ya no participa en la Teletón

Pamela Díaz explicó por qué no volvió a asistir al show televisivo de la Teletón.

En el "Hay que decirlo", Francisco Saavedra le consultó a la "Fiera" por qué ya no participaba como animadora en el evento.

Frente a la pregunta, la animadora explicó que "no se sentía cómoda" con las tareas que le asignaban en el espacio televisivo.

"Yo no participo en la Teletón desde hace mucho tiempo. Uno, porque no me siento muy cómoda con las cosas que me han dado, y lo otro, es que todos los años deposito. Yo me supero todos los años, voy con mis hijos. Ese es mi aporte", dijo.

Aprovechó también de enviar un comentario a los animadores actuales: "Vamos a ver si todos los que están animando aportan".