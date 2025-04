Teletón 2025 ya tiene fecha: cierre regresa a emblemático recinto

Este martes, Teletón y Anatel confirmaron la fecha en la que se realizará la campaña de recaudación 2025.

En su lanzamiento, contó con la presencia de sus embajadores televisivos, se informó que las 27 horas de amor serán transmitidas los días viernes 29 y sábado 29 de noviembre.

En tanto, Mario Kreutzberger, cofundador y director honorario de Teletón, reveló que tras dos ediciones en la Quinta Vergara de Viña del Mar, el cierre del evento regresará al Estadio Nacional.

"Esta Teletón nos hace volver al Estadio Nacional, donde no hemos estado en los últimos dos años", declaró Don Francisco.

En cuanto a la meta de este 2025, el rostro de Canal 13 señaló a "Hay que decirlo" que el computo será sobre los "40 mil millones y fracción".

Por su parte, María José Zaldívar, directora general de Fundación Teletón, indicó que "la Teletón es una campaña que une a todo Chile con un objetivo común: apoyar a más de 32 mil familias que se atienden en nuestros 14 institutos. El desafío es cumplir la meta para seguir rehabilitando a miles de niños y entregar esperanza.

"La meta no es solo un número, es símbolo de unidad, compromiso y futuro. Alcanzar o no alcanzar la meta no da lo mismo, es súper importante porque nos hace bien como país", añadió Zaldívar.