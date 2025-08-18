Constanza Santa María confirma su salida de TVN

Constanza Santa María anunció que este martes será su último día en Televisión Nacional de Chile (TVN), canal al que se había integrado en marzo de 2021 y en el cual fue conductora rostro de "24 Horas Central" junto a Iván Núñez, además de "Estado Nacional" junto a Matías del Río.

Además, en estos más de cuatro años también participó en coberturas de elecciones, transmisiones especiales y en espacios de entretención del canal.

"Es una decisión difícil, porque he sido muy feliz en TVN. Me dieron todas las oportunidades para crecer profesionalmente y aquí formé lazos profundos con compañeros que ahora son grandes amigos", dijo Santa María en su despedida.

"Agradezco haber pasado por la TV pública, fue un gran aprendizaje y espero que siga fortaleciéndose como una institución fundamental para nuestra democracia", expresó la periodista.

La comunicadora agregó que se lleva "el corazón lleno y la alegría de emprender nuevos desafíos profesionales".

Desde TVN, en tanto, valoraron su trayectoria y destacaron su "profesionalismo, compromiso, trabajo y dedicación", deseándole éxito en la nueva etapa que inicia.