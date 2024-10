Constanza Santa María reemplaza a Amaya Forch en "Mi Nombre Es"

El programa de TVN "Mi Nombre Es" tendrá la presencia de la periodista y conductora Constanza Santa María, que reemplazará momentáneamente a Amaya Forch.

La actriz y cantante se ausentará durante esta semana en su rol de jurado junto a Luis Jara y Gonzalo Valenzuela. Específicamente, aparecerá en los episodios desde este domingo 13 al jueves 17 de octubre.

"Cuando me propusieron reemplazar a Amaya Forch no dudé en decir que ¡Sí! Aunque se escapa del ámbito de las noticias, que es donde yo normalmente me muevo, era una oportunidad de desplegar otros lados míos, como el amor por la música", dijo Santa María.

Por su parte, Forch dijo que estará fuera temporalmente "por unos compromisos laborales que tenía de antes" y que "quedan en manos de la mejor".